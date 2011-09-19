Янукович создал Оргкомитет по содействию WAN-IFRA

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим распоряжением создал Организационный комитет по содействию подготовке и проведению в Украине Всемирного конгресса газетчиков и Международного форума редакторов, которые состоятся в 2012 году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, согласно документу, председателем Оргкомитета назначен глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН.

Как сообщал УНИАН, 9 июня 2011 года исполнительный комитет «Всемирной ассоциации газет и издателей» (WAN-IFRA) избрал Украину местом проведения Всемирного газетного конгресса, Международного форума редакторов и Выставки информационных услуг 2012 года.

Для участия в мероприятии в сентябре 2012 года Украину посетит более чем 1500 делегатов, представителей влиятельных международных СМИ - издателей, главных редакторов, ведущих международных репортеров.

*** «Всемирная ассоциация газет и издателей» (WAN-IFRA) - некоммерческая, негосударственная организация, которая создана в 1948 году и представляет более 18 тыс. печатных изданий, 15 тыс. он-лайн СМИ и более 3 тыс. компаний в 120 странах. WAN-IFRA имеет статус официального консультанта, который представляет интересы газетной индустрии в ЮНЕСКО, ООН и в Совете Европы.

Всемирный газетный конгресс проходит ежегодно с 1948 года, когда организация была основана.

Ежегодно с 1961 года во время Всемирного газетного конгресса вручается премия «Золотое перо свободы» за вклад в защиту свободы прессы.