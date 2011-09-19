Андрухович напоминает власти фразу старого пирата из кино

Украинский писатель Юрий АНДРУХОВИЧ убежден, что евроинтеграция Украины будет отложена надолго, если украинская власть не опомнится. Об этом он заявил в интервью «Політичній думці»,комментируя заявления европейских политиков по поводу условий подписания соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

«Я уже как-то говорил о том, что во внешнеполитической деятельности ЯНУКОВИЧ и команда ведут себя, как хулиганистый шкет - сперва навредят, наломают дров, а затем чешут затылки, как это розруливать», - отметил Ю.АНДРУХОВИЧ.

Писатель убежден, что любые заявления украинских властей о готовности Украины к евроинтеграции уже не воспринимаются на Западе.

«До них все еще не дошло, что донецкие приёмчики в Европе уже не срабатывают, она прекрасно их изучила и знает как облупленных. И поэтому нужно по крайней мере учиться, хотя бы и на собственных ошибках. И исправлять эти ошибки», - подчеркивет он.

Ю.АНДРУХОВИЧ заметил, что украинская власть не ожидала столь мощной поддержки со стороны Запада заключенных ею политических оппонентов.

«Понятное дело, они не ожидали такой однозначной поддержки Западом украинских политзаключенных, думали, что все будет «более дипломатично», а здесь им валят прямым текстом - никакого соглашения не будет, если не опомнитесь», - говорит писатель.

По его убеждению, в случае, если власть не решится безотлагательно освободить Юлию ТИМОШЕНКО и других оппозиционеров, то евроинтеграция будет отложена надолго.

«Теперь они начали ломать головы, как бы из этого выйти с наименьшими для себя потерями. Если они все же не решатся при всем народе капитулировать и освободить Ю.ТИМОШЕНКО и других, то евроинтеграция таки будет "отложена", что в действительности означает надолго похоронена», - убежден Ю.АНДРУХОВИЧ.

При этом писатель убежден, что нынешние руководители государства будут отвечать за свои действия, за ситуацию в стране, которая, в частности, может повлечь и срыв соглашения с ЕС.

«Понятно, что она (ответственность – УНИАН) неминуемо наступит только в случае их отстранения от власти. Не хочу уподобляться злому пророку, но почему-то все время вспоминается фраза киногероя, старого пирата: "Те из вас, кто останется живым, позавидуют мертвым», - отметил Ю.АНДРУХОВИЧ.

«Поліітдумка» напоминает, что комиссар Евросоюза по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ заявил накануне на 8-ом Ялтинском форуме YES, что в случае, если Ю.ТИМОШЕНКО осудят к реальному тюремному сроку, это может стать препятствием на пути подписания соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

Бывший президент Польши Александр КВАСЬНЕВСКИЙ также убежден, что дело против Ю.ТИМОШЕНКО осложнит евроинтеграционный процесс.

О необходимости менять ситуацию в стране в Ялте заявил также бывший премьер Великобритании Тони БЛЭР во время встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ.

Т.БЛЭР пообещал поддержку евроинтеграционных устремлений Украины после структурных реформ, в частности в правовой сфере.

О невозможности уступок со стороны Европы в случае, если Украина не будет придерживаться демократических стандартов в Ялте на ежегодном форуме заявил и министр иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ.

Раньше с подобными заявлениями выступили руководители ключевых европейских стран, евроструктур и США. За Ю.ТИМОШЕНКО также вступились авторитетные украинские и зарубежные деятели культуры, ученые и другие.