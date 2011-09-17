Киев предлагает Москве решение всех споров по газу одним махом
13:51, 17 сентября 2011Политика
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Правительства договорятся всегда?
Украина предлагает России в качестве одного из вариантов разрешения спорных вопросов перейти на межправительственые соглашения в газовой сфере.
об этом министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО заявил в эфире програмы «Большая политика» на телеканале «Интер».
«Мы действительно рассматриваем одним из вариантов возврат к практике межправительственных соглашений», - сказал министр.
Ю.БОЙКО также сообщил, что переговоры с Россией по решению спорных газовых вопросов, в том числе и вариант перехода на межправительственные соглашения, продолжаются.
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