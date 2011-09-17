Бойко: Европа замерзала, а Ющенко и Тимошенко отдыхали

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО не подписал бы предложенные газовые контракты, если бы был на месте главы НАК «Нафтогаз Украина» Олега ДУБИНЫ в январе 2009 года, а ушел бы в отставку. Об этом он заявил в эфире програмы «Большая политика» на телеканале «Интер».

«Подобный договор нельзя было подписывать ни при каких условиях. Если бы это касалось лично меня – я бы ушел в отставку, но такой договор я бы не подписывал», - заявил Ю.БОЙКО.

При этом он напомнил ситуацию 2004 года, когда возглавлял НАК «Нафтогаз Украины».

«У меня был такой опыт, когда туркменская сторона перекрыла газ в 2004 году. Я написал заявление об отставке, но договор не подписал», - заявил Ю.БОЙКО.

Он отметил, что в интересах страны в январе 2009 года необходимо было продолжать переговоры: «Имея запасы газа, которые у нас были, мы могли еще месяц продолжать (переговоры – УНИАН), раз уж довели до такого».

Подписание газовых контрактов 19 января 2009 года Ю.БОЙКО назвал «масшабной авантюрой», которая за две недели уничтожила имидж Украины.

При этом он отметил, что в начале января Президент и премьер-министр Украины фактически не выходили на связь.

«С 1 по 10 число ни Президента, ни премьер-министра страны вообще на связи не было. Они все поисчезали. Уехали куда-то, попрятались. Европа замерзала, газ не шел, а они себе отдыхали», - отметил Ю.БОЙКО.