Янукович доволен, что Европу волнует дело Тимошенко

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ разделяет обеспокоенность экспертов и аналитиков из Европы относительно соблюдения в стране принципов права, в том числе и при рассмотрении уголовного дела против экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня на 8-м форуме Ялтинской европейской стратегии в Ливадии (Ялта, Крым), отвечая на вопрос одного из экспертов.

«Мы разделяем с вами эту боль и довольны, что это вас беспокоит не меньше, чем нас», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Президент заявил, что дело против Ю.ТИМОШЕНКО, касающееся подписания газовых контрактов с Россией, - эта история еще с 2009 года, оценку которой дал тогда Президент Виктор ЮЩЕНКО.

«Правоохранительные органы, получив решение СНБО, начали его выполнять и выяснять, почему были нарушены национальные интересы Украины и международные договоры», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

После расследования дело было передано в суд, и по нему проходит Ю.ТИМОШЕНКО. Суд рассмотрит это дело и вынесет свой вердикт, добавил В.ЯНУКОВИЧ.

Президент Украины заявил также о необходимости модернизации украинского законодательства в области права, в частности, Уголовно-процессуального кодекса.

В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что этот кодекс был принят еще в 60-х годах прошлого века, и с тех пор практически не менялся.

«Год назад мы начали работать над Уголовно-процессуальным кодексом. Сейчас он находится на экспертизе в Венецианской комиссии. И эта работа (по модернизации законодательства) будет продолжена и доведена до уровня европейских стандартов. Надеюсь, что в этом году мы получим этот закон, и по выводам (Венецианской комиссии) он будет принят», - сказал глава государства.

Как сообщал УНИАН, бывшего премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО обвиняют в превышении полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.