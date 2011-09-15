Москаль отозвал свой законопроект об амнистии Тимошенко и Луценко

Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Геннадий МОСКАЛЬ отозвал из Верховной Рады свой законопроект об амнистии бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО и экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Г.МОСКАЛЯ, такое решение депутат принял «в связи с некорректными высказываниями в его адрес и упреками в сотрудничестве с Администрацией Президента».

Законопроект будет доработан и сконцентрирован на освобождении Ю.ЛУЦЕНКО, в том числе в связи с тяжелым состоянием его здоровья.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября народный депутат от партии “Народная Самооборона” Геннадий МОСКАЛЬ зарегистрировал в парламенте законопроект об амнистии лидера партии «Батькивщина», экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО и лидера партии «Народная Самооборона», бывшего министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО.