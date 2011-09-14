Луценко выпустят из СИЗО - на обследование

Печерский районный суд Киева 13 сентября дал разрешение на инструментальное дообследование состояния здоровья экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО за пределами СИЗО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

Решение принято в рамках выполнения рекомендаций комиссии Министерства здравоохранения Украины в соответствии с запросом руководства Киевского следственного изолятора.

Проведение указанного дообследования планируется осуществить в ближайшее время на базе одного из специализированных медицинских учреждений здравоохранения Киева в составе комиссии Минздрава Украины.