Луценко выпустят из СИЗО - на обследование
12:25, 14 сентября 2011Политика
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Комиссия Минздрава рекомендовала
Печерский районный суд Киева 13 сентября дал разрешение на инструментальное дообследование состояния здоровья экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО за пределами СИЗО.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.
Решение принято в рамках выполнения рекомендаций комиссии Министерства здравоохранения Украины в соответствии с запросом руководства Киевского следственного изолятора.
Проведение указанного дообследования планируется осуществить в ближайшее время на базе одного из специализированных медицинских учреждений здравоохранения Киева в составе комиссии Минздрава Украины.
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