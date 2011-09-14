Глава МИД Польши: ЕС должен оценить реформаторские действия Украины

Саммит "Восточного партнерства" должен показать намерения и эффективность политики Европейского Союза в отношении восточных соседей. Кроме того, Брюссель должен обратить внимание на усилия Киева в проведении реформ. Как сообщает Укринформ, об этом в Варшаве во время конференции по случаю 20-летия создания "Веймарского треугольника" (Польша, Германия и Франция) под названием "Веймарский треугольник" в свете вызовов будущего: Европейская политика соседства и Общая политика безопасности и обороны ЕС" заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

"Рассчитываем на поступление предложения относительно охвата безвизовым режимом партнеров, которые выполнят соответствующие критерии Евросоюза. Мы убеждены, что соглашения о создании углубленной зоны свободной торговли не будут последним словом в экономической интеграции стран Востока с ЕС, а началом их полноправного участия в свободном и едином европейском рынке", - цитирует РАР слова руководителя МИД Польши.

Он подчеркнул, что Евросоюз "должен положительно оценить решительность в проведении реформ хотя бы Украины". Он подчеркнул, что в случае Украины "Веймарский треугольник" мог бы сыграть похожую роль, как когда-то Франция и Германия по отношению к Польше.

Саммит "Восточного партнерства" состоится 29-30 сентября в Киеве. В Польше подчеркивают, что это мероприятие может стать самым главным международным событием во время Польского председательства в Совете ЕС.