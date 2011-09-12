Наливайченко понимает, почему провластные партии поспешно вливаются в ПР

«Наша Украина» призывает оппозиционные демократические силы, в частности объединенные в Комитете сопротивления диктатуре (КОД), безотлагательно выработать единую позицию и план действий в защиту честных выборов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», об этом заявил председатель политсовета партии «Наша Украина» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО на сегодняшнем заседании КОД.

«Мы начали эту работу 12 июля и верим, что Комитет сопротивления диктатуре поддержит совместные усилия как приоритетные», - заявил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

В то же время он призвал расширить рамки такой работы и предложил наладить сетевое сотрудничество по защите выборов с представителями внепарламентских политических сил, которые пользуются поддержкой людей, со всеми заинтересованными общественными и медийными структурами.

По его словам, обеспечение демократичности, честности и прозрачности выборов в следующем году является ключевой задачей для украинской оппозиции. «Сегодня всем понятно, что эта власть готовится не к честным выборам, а к искажению результатов голосования в свою пользу», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Партия регионов продвигает закон о смешанной избирательной системе в сочетании с необоснованно высоким 5%-м избирательным барьером. На практике это приведет к применению грубого административного давления и фальсификационных технологий в мажоритарных округах и перераспределению голосов более чем 30% избирателей, которые проголосуют за политические партии, которые не преодолеют избирательный барьер», - подчеркнул председатель политсовета «Нашей Украины».

В.НАЛИВАЙЧЕНКО уверен, что поспешное вливание провластных партий в Партию регионов означает одно: как и в 2002 году, власть концентрирует административные и финансовые ресурсы для того, чтобы «насчитать» нужный ей результат выборов. Именно поэтому «Наша Украина», развивая тему «инициатив 12 июля» и поддерживая похожие подходы других партий, призывает все оппозиционные политические силы, и более того – все общественные организации и движения выработать единую позицию и план действий в защиту честных выборов 2012 года.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО озвучил конкретные предложения «Нашей Украины»: выступить против антидемократического властного законопроекта о выборах по смешанной системе, поддержать зарегистрированный в парламенте проект Избирательного кодекса № 4234-1, который предусматривает выборы депутатов парламента по открытым региональным избирательным спискам, и скоординировать действия на уровне избирательных комиссий для наблюдения за избирательным процессом и противодействия фальсификациям.

*** Как известно, 12 июля состоялась первая рабочая встреча представителей оппозиционных политических сил, а также общественных организаций ради защиты свободного волеизъявления граждан Украины на выборах народных депутатов Украины в 2012 году. Участие во встрече приняли представители политической партии «Наша Украина», Украинской Народной Партии, Конгресса Украинских Националистов, Всеукраинского объединения «Свобода», Партии Защитников Отчизны, Украинской партии, УРП «Собор», РХП и Украинской социал-демократической партии.

На встрече было принято решение сформировать из полномочных представителей этих политических сил межпартийный Комитет защиты честных выборов, членство в котором является открытым для всех желающих, в том числе для общественных организаций.