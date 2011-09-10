Украинский клуб Одессы презентовал Вольный университет – дискуссионную площадку для становления политической нации.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам инициаторов возрождения Украинского клуба Одессы, его идею они определили так: “Через гражданское общество к политической нации”.

“Мы видим миссию Вольного университета прежде всего в пробуждении через просветительство гражданской активности представителей разных слоев общества, - заявил его проректор Владимир ПОЛТОРАК. – Без осознания культурного и исторического достояния, присоединения к общеевропейским процессам нашим соотечественникам вряд ли удастся освободиться от закоренелых идеологических догм и стереотипов”.

По словам вдохновителя и мецената Вольного университета УКО Виталия ОПЛАЧКО, “от традиционной формы лектория при участии авторитетных украинских и зарубежных ученых-историков, исследователей, политологов, публицистов мы сейчас переходим к “круглым столам” и активным семинарам по наиболее неотложным проблемам современности. Нерушимыми считаем лишь принципы университета: открытость, публичность, доказательность, академичность”.

Для обеспечения высокого интеллектуального уровня дискуссий продолжаем приглашать как отечественных ученых и исследователей, так и авторитетных научных работников из Канады, США, Австрии. В частности, в ближайшее время, прибавил В.ОПЛАЧКО, с одесситами встретятся в Вольном университете профессор Венского университета Андреас КАППЕЛЕР, который исследует на европейском фоне проблематику украинского и российского образования наций, предложит свое виденье процессов посткоммунистических трансформаций в Украине: “между бездарным авторитаризмом и дисфункциональной демократией” известный публицист Николай РЯБЧУК, другие ученые и исследователи общественных процессов.

Как сообщал УНИАН, в мае 2010 года около 200 представителей украинского общества Одессы провели в престижном Центре актуального искусства собрание, на котором возобновили ради «удовлетворения своих национально-духовных потребностей» деятельность «Украинского клуба Одессы».

По словам одного из инициаторов Андрея ЮСОВА, на протяжении первой половины ХХ века «украинское общество чрезвычайно пострадало от тоталитарных режимов», потеряв лучших представителей. Сложный период переживает украинство Одессы и сейчас, что побудило наиболее активных одесситов, как и в 2010 году, к консолидации усилий для реализации актуальных задач для общества.

Членство в «Украинском клубе» может приобрести кто-либо из одесситов – граждан Украины, независимо от национальной принадлежности, кому близки идеалы украинства”.

«Миссия клуба очень важна в нынешних условиях, - отметил, в частности, председатель совета Института национальных интересов Юрий РАДУХИН, - поскольку национальное самосознание общества может спасти украинскую государственность и суверенитет, защитить Украину от желающих ее раскромсать и продать в розницу. Жизнь требует от нас сплочения вокруг защиты национального наследия и интересов Украины».