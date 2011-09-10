ЕС может подписать соглашение об ассоциации с Украиной, но частично?

Размышляя, подписывать или не подписывать соглашение об ассоциации с Украиной, европейцы, по информации, ZN.UA, обсуждают и третий вариант — подписывать, но не все.

Если ситуация с Юлией Тимошенко и демократией в Украине будет совсем уж вопиющая, может статься, что Евросоюз не захочет политически ассоциироваться со страной, в которой творится судебный беспредел, ограничиваются основные свободы и нарушаются права человека, но согласится на экономическую интеграцию с ней.

Таким образом, сохранив политическое лицо, Евросоюз не упустит экономическую выгоду, заключив с Украиной некое временное соглашение о зоне свободной торговли (причем даже не обязательно «углубленной и всеобъемлющей») на неопределенный период — «пока в Украине не изменится ситуация к лучшему».

Но если европейцы выберут именно этот вариант, отмечает издание, то они должны понимать, что на самом деле такой сценарий очень выгоден как раз Виктору Януковичу. Ведь в этом случае он получает выход на европейский рынок (чего с таким нетерпением ожидает окружающий его олигархат), но не берет на себя никаких обязательств в сфере демократии и не обещает блюсти непонятные и ненужные ему европейские ценности.