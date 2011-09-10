Банковая готовит амнистию Тимошенко?

Сложные отношения с Кремлем вынуждают официальный Киев активнее искать дополнительные точки соприкосновения с Западом. Освобождение экс-премьера Юлии Тимошенко могло бы стать демонстрацией готовности украинской власти идти на уступки. Но одновременно оно становилось бы демонстрацией ее слабости.

На Банковой, по сведениям источников ZN.UA, готовят эрзац-вариант: осудить и амнистировать. Законопроект о «декриминализации» уголовной статьи о превышении власти появился, наверное, не случайно.

Одним словом, шансы выйти на свободу у Ю.Тимошенко остаются. В случае с амнистией власть убивает двух зайцев: идет на уступку Западу и лишает главу БЮТ возможности избираться.

Появился шанс обрести свободу и у экс-главы МВД Юрия Луценко. Проект закона о его амнистировании внес Геннадий Москаль. Сохраняется надежда на то, что Ю.Луценко изменят меру пресечения в связи с серьезной болезнью, лечение которой попросту невозможно в условиях СИЗО. Оставлять человека с таким диагнозом за решеткой нельзя, и если в Киеве этого до сих пор не поняли, то им могут подсказать из-за границы.

Ходят слухи о том, что жажду мщения власть удовлетворила, срок по приговору Ю.Луценко «подгонят» под срок пребывания в СИЗО и в обозримом будущем отпустят. Во всяком случае освобождение Ю.Луценко сегодня выглядит более вероятным, чем освобождение Ю.Тимошенко.

Вместе с тем, ходят слухи, что следующим кандидатом на «посадку» в списках власти является Александр Турчинов.