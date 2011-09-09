В НУ-НС заявляют, что они пойдут до конца, чтобы избавиться от тушек

Народный депутат от партии «Наша Украина» Виктор МАТЧУК не исключает, что большинство депутатов из парламентской фракции «Наша Украина – Народная Самооборона» выйдут из фракции в случае, если власть не даст возможности НУ-НС избавиться от ранее исключенных 12 депутатов-перебежчиков.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Наша Украина».

В.МАТЧУК отметил, что те 12 нардепов, которых накануне исключили из фракции, формально пока являются депутатами от НУ-НС, и для окончательного их исключения нужно, чтобы об этом объявил председатель ВР Владимир ЛИТВИН, но он этого пока не делает.

«Поэтому я не исключаю того, что в случае, если тем, кто голосовал за исключение тушек, не удастся отстоять свои права во фракции, нам придется покинуть фракцию. Будет парадоксальная ситуация, когда большинство будет вынуждено покинуть фракцию из-за того, что она не может нормально работать из-за противодействия перебежчиков, которые уже давным-давно работают вместе с властью», - отметил депутат.

В.МАТЧУК заметил, что спикер В.ЛИТВИН еще в среду, 7 сентября, должен был зачитать решение фракции НУ-НС об исключении эти 12 депутатов, и высказал предположение, что председатель ВР этого уже не сделает, потому что власти такой сценарий не выгоден.

«Во власти этого не хотят. Ей не нужно, чтобы та, теперь уже сравнительно небольшая, фракция «Наша Украина – Народная самооборона» консолидировалась и хоть как-то заработала. Но сознательные депутаты во фракции пойдут до конца для того, чтобы избавиться от этих «тушек», - подчеркнул депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 сентября, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН отказался на заседании парламента объявить решение фракции «Наша Украина – Народная Самооборона» об исключении ряда депутатов. После того, как в зале парламента с рядов фракции НУ-НС потребовали, чтобы ЛИТВИН объявил об исключении ряда депутатов, председатель ВР сказал, что он этого не будет делать, поскольку некоторые народные депутаты из этой фракции подвергли сомнению данное решение.

6 сентября на заседании фракции «Наша Украина – Народная Самооборона» из состава фракции были исключены 12 народных депутатов. Основанием для исключения стали три критерия: вхождение народного депутата в провластную коалицию, поддержка «Харьковских соглашений», а также работа в органах исполнительной власти.

По этим критериям из состава фракции НУ-НС исключили: Давида ЖВАНИЮ, Екатерину ЛУКЬЯНОВУ, Владимира МАРУЩЕНКО, Олега НОВИКОВА, Александра ОМЕЛЬЧЕНКО, Игоря ПАЛИЦУ, Владимира ПОЛЯЧЕНКО, Сергея ХАРОВСКОГО, Виктора ШЕМЧУКА, Николая КРУЦЯ, Владислава КАСЬКИВА и Сергея ВАСИЛЕНКО.