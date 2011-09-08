Судебное следствие по делу Тимошенко завершено

Судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ объявил о завершении судебного следствия в уголовном деле по обвинению экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в превышении полномочий при подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году и о начале судебных дебатов.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение Р.Киреев объявил сегодня в конце судебного заседания.

«Судом рассмотрены все ходатайства, поданные через канцелярию суда и в судебном заседании. Суд объявляет судебное следствие завершенным и переходит к судебным дебатам», - сказал Р.КИРЕЕВ.

По его словам, чтобы участники процесса смогли подготовиться к судебным дебатам, в судебном разбирательстве дела объявлен перерыв до 9.30 12 сентября.

Судья Р.КИРЕЕВ объявил это решение, несмотря на требование адвокатов Ю.ТИМОШЕНКО рассмотреть их ходатайство об отмене меры пресечения относительно подсудимой и завершить судебное заседание в связи с окончанием рабочего дня.

Присутствующие в зале расценили такие действия судьи как дискредитацию системы правосудия и начали кричать в адрес Р.КИРЕЕВА «Ганьба!».