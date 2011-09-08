Киреев считает, что Тимошенко слишком рано просит прекратить дело

Председательствующий по делу судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ оставил без рассмотрения ходатайства экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и ее защиты о вынесении оправдательного приговора.

Как передает корреспондент УНИАН, судья Р.КИРЕЕВ мотивировал свое решение несвоевременностью представления ходатайства.

«Мы еще не перешли на такую стадию, на которой может быть вынесен приговор. Такие вопросы решаются только в совещательной комнате. Нет оснований для рассмотрения этого ходатайства», - сказал Р.КИРЕЕВ.

Председательствующий по делу также расценил это ходатайство как попытку защиты Ю.ТИМОШЕНКО повлиять на решение суда.

В свою очередь, Ю.ТИМОШЕНКО в очередной раз возмутилась тем, что судья отказывает в удовлетворении всех ходатайств защиты. «Господин судья, может, достаточно уже всех мучить, объявите уже приговор, который Вам написали в Администрации Президента и не мучайте Уголовно-процессуальный кодекс», - заявила она.

Однако Р.КИРЕЕВ подчеркнул, что действует исключительно в пределах процессуального законодательства Украины.