Киреев отказался проводить очную ставку между Ющенко и Дубиной

Председательствующий по делу судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ отказал экс-премьеру Юлии ТИМОШЕНКО и ее защите в удовлетворении ряда ходатайств, касающихся вызова свидетелей и экспертов на допросы в суд, а также проведения очной ставки между бывшим председателем НАК «Нафтогаз Украины» Олегом ДУБИНОЙ и экс-Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение после одновременного рассмотрения всех этих ходатайств объявил судья Р.КИРЕЕВ.

«Ввиду того, что большинство ходатайств повторяют те, которые ранее подавались и были решены судом, в удовлетворении ходатайств отказать», - сказал Р.КИРЕЕВ.

В свою очередь, Ю.ТИМОШЕНКО расценила отказ суда в удовлетворении ходатайств ее защиты как сознательное препятствование суда в установлении истины по делу. «Я говоре о явных вещах, которые свидетельствуют о том, что никто не хочет устанавливать истину по делу, а наоборот препятствуют установлению истины», - подчеркнула она.

В частности, суд отказался удовлетворить ходатайство о вызове в суд в качестве свидетелей бывших правительственных чиновников Григория НЕМИРЮ и Петра КРУПКО, заместителя председателя Контрольно-ревизионного управления Наталью РУБАН, под руководством которой готовились заключения относительно причинения НАК «Нафтогаз Украины» и «Укртрансгазу» ущерба в результате подписания в 2009 году газовых соглашений с РФ.

Кроме того, суд отказал в удовлетворении ходатайств о вызове руководства телеканалов «Интер», ICTV, ТРК «Украина» для выяснения подлинности видеозаписей, которые сегодня по требованию государственного обвинения были приобщены к материалам уголовного дела Ю.ТИМОШЕНКО.

Р.КИРЕЕВ также не удовлетворил ходатайств о вызове двух следователей Генеральной прокуратуры, которые своими подписями удостоверяли и направляли суду копию постановления Главного управления военной прокуратуры РФ о закрытии в 2005 году уголовного дела в отношении Ю.ТИМОШЕНКО на территории России; о вызове в качестве свидетелей главных бухгалтеров НАК «Нафтогаз Украины» и «Укртрансгаза».