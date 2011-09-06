Иващенко обжаловал решение суда о содержании его в клетке

Бывший временно исполняющий обязанности министра обороны Украины Валерий ИВАЩЕНКО подал в Апелляционный суд Киева жалобу на решение Печерского районного суда, которым ему было отказано в нахождении вне клетки для подсудимых в зале судебных заседаний во время рассмотрения его дела.

Об этом УНИАН сообщил адвокат В.ИВАЩЕНКО Борис НЕЧИПОРЕНКО.

Как отметил адвокат, несмотря на то, что в постановлении суда указано, что оно обжалованию не подлежит, В.ИВАЩЕНКО убежден, что решение Печерского суда от 19 августа "является незаконным, неправосудным, необоснованным, предвзятым и грубо нарушающим права человека, гарантированные Конституцией Украины и закрепленные Конвенцией о защите прав человека и основополагающих свобод".

В жалобе В.ИВАЩЕНКО ссылается на ст.55 Конституции Украины, в которой сказано, что «каждому гарантируется право на обжалование в суде решений, действий или бездеятельности органов государственной власти».

"Если же нормы законов противоречат Конституции Украины – применяются нормы Конституции как нормы прямого действия, в связи с чем апелляция В.ИВАЩЕНКО на постановление Печерского райсуда г. Киева от 19.08.2011 г. должна быть принята апелляционным судом, назначена к рассмотрению и рассмотрена по существу заявленных ИВАЩЕНКО В.В. требований", - подчеркнул адвокат.

Как сообщал УНИАН, 19 августа Печерский райсуд Киева отказал В.ИВАЩЕНКО в удовлетворении ходатайства о нахождении на судебных заседаниях вне границ клетки для подсудимых. Свой отказ суд мотивировал тем, что нахождение подсудимых в зале судебного заседания осуществляется в соответствии с инструкциями конвойной службы, утвержденными Министерством юстиции Украины, Верховным Судом, МВД, СБУ.

Кроме того, в постановлении суд ссылается на то, что действующий Уголовно-процессуальный кодекс не предоставляет суду полномочий корректировать условия доставки и содержания в зале суда подсудимых.

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело в отношении В.ИВАЩЕНКО. К нему была избрана мера пресечения – взятие под стражу.

1 ноября 2010 года Генпрокуратура завершила расследование уголовного дела.

В.ИВАЩЕНКО и арбитражный управляющий государственного предприятия Минобороны «Феодосийский судомеханический завод» Р. обвиняются в служебных злоупотреблениях и пособничестве в незаконном отчуждении имущества во время санации завода.