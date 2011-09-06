Литвин делает круглые глаза на забор между ВР и Мариинским парком

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что парламент не имеет никакого отношения к установлению забора между зданием ВР и Мариинским парком.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил журналистам, комментируя появление более чем двухметрового забора возле здания ВР. «Верховная Рада не имеет к этому абсолютно никакого отношения», - сказал он. В.ЛИТВИН отметил, что этот забор установлен местными властями. «Я сам, кстати, только вчера его увидел, когда шел на официальный обед со спикером палаты представителей Японии», - сказал председатель ВР.