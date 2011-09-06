Нашеукраинцы хотят выгнать из фракции нардепов, голосующих с большинством

10:51, 06 сентября 2011
Политика
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Заявление группы

Депутатская группа партии «Наша Украина» поддерживает решение об исключении из фракции «Наша Украина – Народная Самооборона» депутатов, которые голосуют вместе с большинством.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении группы.

«Партийная группа «Нашей Украины» последовательно поддерживает очищение и оздоровление деятельности фракции «Наша Украина – Народная Самооборона». Фракция должна возобновить консолидированную законотворческую деятельность на платформе защиты национальных интересов и однозначной оппозиционности к антиукраинской деятельности нынешней власти», - говорится в документе.

«Депутаты, которые голосуют за антинародные законопроекты власти, безусловно, должны быть исключены из фракции», - убеждены в «Нашей Украине».

Члены группы отмечают, что для оппозиционных сил в ВР наступило время действовать вместе для того, чтобы эффективно противостоять антинародной политике власти, и что парламентская оппозиция обязана объединить усилия для противодействия политическим репрессиям, принятия демократического закона о выборах в парламент, защиты украинского языка и национального суверенитета.

«Только совместными действиями мы сможем защитить благосостояние украинцев и противодействовать принятию антисоциальных положений правительственных проектов земельного законодательства, пенсионного закона, законов в сфере ЖКХ, образования и здравоохранения», - говорится в заявлении.

*** Партийная группа «Нашей Украины» в парламенте была создана весной 2011 года. В группу вошли 11 депутатов: Станислав АРЖЕВИТИН, Владимир ВЯЗИВСКИЙ, Лилия ГРИГОРОВИЧ, Владимир КАРПУК, Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ, Николай КУЛЬЧИЦКИЙ, Виктор МАТЧУК, Григорий ОМЕЛЬЧЕНКО, Андрей ПАРУБИЙ, Зиновий ШКУТЯК, Петр ЮЩЕНКО. Председателем группы был избран З.ШКУТЯК.

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