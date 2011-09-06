В ВР повесили плакат «Свободу Юрию Луценко!»

Народные депутаты из фракции «Наша Украина – Народная Самооборона» разместили на своих рабочих местах большой плакат с изображением лидера партии «Народная Самооборона», бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО с надписью «Свободу Юрию Луценко!».

Как передает корреспондент УНИАН, этот плакат прикреплять сверху на рабочие места помогают «нунсовцам» депутаты из фракции "БЮТ-Батькивщина", поскольку депутатов от НУ-НС на данное время всего пятеро: Тарас СТЕЦЬКИВ, Юрий КАРМАЗИН, Владимир АРЬЕВ, Юрий СТЕЦЬ и Юрий ГРЫМЧАК.