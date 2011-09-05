На Крещатике происходят столкновения с "Беркутом"

В Киеве активисты партии "Батькивщина" установили дополнительно несколько палаток армейского типа на противоположной от Печерского районного суда стороне Крещатика.

Как передает корреспондент УНИАН, на место прибыли бойцы спецподразделения МВД "Беркут". Завязалась потасовка. Люди отталкивают сотрудников "Беркута" от палаток. Периодически потасовки возникают у разных палаток.

Перед этим "Беркут" снес 5 палаток армейского типа, на противоположной от суда стороне Крещатика осталось две палатки защитного цвета и одна агитационная.

На палатках были флаги с надписями «Комитет оранжевой революции».