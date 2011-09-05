Москаль заявляет, что Киреева нет в автоматизированной системе суда

Народный депутат от партии “Народная самооборона” Геннадий МОСКАЛЬ заявляет, что судья Печерского райсуда Киева Родион КИРЕЕВ не внесен в автоматизированную систему документооборота судебных дел и подобран для рассмотрения лишь уголовного дела против экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Народной самообороны”.

“В “Положении об автоматизированной системе документооборота суда”, которое утверждено решением Совета судей Украины от 26 ноября 2010 г., в разделе “Автоматическое распределение судебных дел”, п. 3.1.5 сказано: “Судебные дела подлежат автоматическому распределению между судьями, которые имеют на время распределение дел полномочия для осуществления процессуальных действий”, – заявил Г.МОСКАЛЬ. – Возникает закономерный вопрос – каким образом работает автоматизированное распределение дел в Печерском райсуде Киева, если судья Родион КИРЕЕВ до начала рассмотрения уголовного дела по обвинению Юлии ТИМОШЕНКО не имел в производстве ни одного другого дела и за весь этот период не получил ни одного нового дела, что позволяет ему ежедневно рассматривать только одно дело – в отношении Ю.ТИМОШЕНКО?”.

В то же время, по словам депутата, другой судья Печерского райсуда Сергей ВОВК, который рассматривает не менее резонансное дело в отношении бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, до начала рассмотрения имел в производстве ряд других судебных дел и продолжает получать новые дела до сих пор, «что мы видим из длительных перерывов по делу Ю.ЛУЦЕНКО».

Г.МОСКАЛЬ направил депутатские обращения председателю Государственной судебной администрации и председателю Печерского районного суда Киева с просьбой дать оценку приведенным фактам.