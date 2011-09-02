Экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что председательствующий по делу судья Печерского райсуда Киева Родион КИРЕЕВ игнорирует трудовое законодательство и право защиты на отдых.

Об этом сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Печерский районный суд уже завершил свою работу. Выполняя преступные приказы, вы нарушаете закон. Вы беспредельшик, господин судья", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

После перерыва, объявленного для отдыха, который длился всего 25 минут, защитник Ю.ТИМОШЕНКО Александр ПЛАХОТНЮК обратил внимание суда на то, что сегодня согласно распорядку работы Печерского районного суда рабочий день заканчивается в 15:45. "Защита хотела бы иметь время для того, чтобы должным образом отдохнуть, поэтому, учитывая время, следует перейти к рассмотрению ходатайства об изменении меры пресечения. А вы продолжаете игнорировать право защиты на предоставление времени для отдыха. Мы требуем, чтобы судебные заседания проводились в соответствии с трудовым законодательством. Игнорирование права на отдых, попытка в нерабочее время вести судебные заседания свидетельствует о предубежденности суда", - заявил А.ПЛАХОТНЮК.

Однако суд проигнорировал и обращение адвоката, и поставил на рассмотрение ходатайство о вызове на допрос свидетелей, говорится в сообщении.

По словам Р.КИРЕЕВА, в канцелярию суда поступили ходатайства стороны защиты о допросе свидетелей, в частности, Людмилы ДЕНИСОВОЙ, Юрия ЛУЦЕНКО, Виктора ПОЛТАВЦА, Николая ГОНЧАРУКА, Петра КРУПКО, Михаила ЛИВИНСКОГО, Григория НЕМЫРИ и других.