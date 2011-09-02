Диденко кается, что выполнил «единоличные указания Тимошенко»

На последнем судебном заседании бывший первый заместитель председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО заявил, что сожалеет о подписании газовых соглашений, а также о том, что если бы знал, что директивы КМУ были приняты единолично тогдашним премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО – никогда бы не выполнял их.

Эту информацию корреспонденту УНИАН подтвердил адвокат И.ДИДЕНКО Игорь СТЕПАНОВ.

По словам И.СТЕПАНОВА, во время дебатов в суде 31 августа И.ДИДЕНКО сказал: «Я бы никогда не подписал договоры, которые я подписал, и не вынес бы их на рассмотрение правления, если бы я только знал, что директивы, которые обязывают меня подписать эти договоры, были приняты единолично ТИМОШЕНКО, а не были приняты коллегиально органом Кабинета министров Украины. Когда мне их показали, я абсолютно был уверен, что это были директивы Кабмина, а не лично ТИМОШЕНКО. Поэтому я очень сожалею о том, что я вынужден был выполнять при принятии своих решений единоличные указания тогдашнего премьер-министра».

Как сообщал УНИАН, 30 августа адвокат И.ДИДЕНКО И.СТЕПАНОВ сообщил, что в ходе судебного следствия его подзащитному было переквалифицировано обвинение с ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) на часть 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), которая предусматривает более мягкое наказание, в частности не связанное с конфискацией имущества.

СБУ в октябре 2010 года завершила досудебное следствие по уголовному делу о законности растаможивания в 2009 году 11 млрд. куб м газа, о принадлежности которого спорила компания "РосУкрЭнерго".

Это дело было возбуждено после того, как 8 июня 2010 года Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (Швеция) обязал Национальную акционерную компанию "Нафтогаз Украины" возвратить "РосУкрЭнерго" 11 млрд. куб. м природного газа и предоставить дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб м в качестве неустойки за нарушение условий контракта.

По этому делу проходят экс-председатель Гостаможслужбы Анатолий МАКАРЕНКО, И.ДИДЕНКО и экс-начальник отдела Киевской региональной таможни Тарас ШЕПИТЬКО.

Однако 25 июля Печерский райсуд выделил в отдельное производство уголовное дело в отношении И.ДИДЕНКО по подозрению в растрате чужого имущества в особо крупных размерах.