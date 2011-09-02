НУ призывает ВР проголосовать за денонсацию Харьковских соглашений

Завтра на юге Украины и на севере Левобережья местами ожидаются небольшие кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 7-12°, днем 19-24°; в южных областях и в Крыму ночью 12-17°, на Южном побережье Крыма до 21°, днем 22-27°.

В Киевской области в субботу осадки не ожидаются. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 19-24°. В Киеве температура ночью 10-12°, днем 20-22°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 21-24°, в Днепре возле Киева 20°.