Тимошенко на прощание поблагодарила представителя Нафтогаза

Председательствующий по делу судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ удовлетворил ходатайство представителя гражданского истца по делу экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Игоря КОСТЯ о его замене.

Как передает корреспондент УНИАН, И.КОСТЬ попросил заменить его и допустить вместо него к делу заместителя руководителя департамента НАК «Нафтогаз Украины» Вадима КУНИЦКОГО.

Сторона государственного обвинения не возражала против этой замены в отличие от Ю.ТИМОШЕНКО.

«Этот представитель гражданского истца делал все для того, чтобы занимать правовую позицию, объективную позицию, моральную позицию, и я думаю, что причина замены заключается в том, что прокуратуру не устраивают люди, у которых есть совесть, профессиональность, не устраивают те, кто может занимать честную и объективную позицию», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Однако председательствующий по делу Р.КИРЕЕВ удовлетворил ходатайство, и перед тем, как И.КОСТЬ покинул зал судебного заседания, Ю.ТИМОШЕНКО поблагодарила его за то, «что он был настоящим человеком на этом процессе».