Шполянская "Свобода" обвиняет Партию регионов

Шполянская районная организация ВО "Свобода" обвиняет Партию регионов в препятствовании установлению памятного знака жертвам политических репрессий в Черкасской области

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасской областной организации ВО «Свобода», три сессии подряд Шполянского горсовета фракция Партии регионов препятствует принятию решения об установлении памятника жертвам политических репрессий в ХХ веке.

Сооружение этого памятного знака было инициировано председателем Шполянской городской организации ВО «Свобода» еще год назад. Тогда горсовет предыдущего созыва безусловно согласился на установление памятного знака. Были изысканы меценатские средства, отработана вся документация, что вместе с желанием более тысячи шполян, поставивших свои подписи в опросе, проведенном свободовцами о целесообразности установления такого памятника, должно было стать обычной процедурным и техническим основанием для установления памятного знака, убеждены в «Свободе».

Однако, как отмечает пресс-служба ВО «Свобода», городская власть уже этого созыва решила помешать его установлению.

«Уже три сессии подряд решение об установлении памятника жертвам политических репрессий в ХХ веке не принимается из-за откровенно отрицательной позиции Партии регионов относительно самого факта установления и увековечения памяти репрессированных в целом. Регионалы уже традиционно придумывают причины для отклонения предложения, называя то необходимость референдума, то необходимость еще раз утвердить проект, то необходимость рассмотреть проект в соответствующих научных учреждениях», - говорится в сообщении.

По убеждению свободовцев, «все эти «причины» являются в целом незаконными и откровенно алогичными, поскольку изготовление и установление памятника будет происходить за деньги меценатов, а не из бюджетных средств, а потому проект освобождается от требований, которые применяются в отношении памятников и мемориалов, которые устанавливаются за счет бюджета».