Ющенко обжаловал в ВС решение по Бандере и Шухевичу

Экс-Президент Украины, лидер партии “Наша Украина” Виктор ЮЩЕНКО в Верховном Суде обжаловал решение Высшего административного суда о незаконности президентских указов о присвоении главнокомандующему УПА Роману Шухевичу и проводнику ОУН Степану Бандере звания Герой Украины.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь В.ЮЩЕНКО Ирина ВАННИКОВА.

Пресс-секретарь отметила, что В.ЮЩЕНКО просит Верховный Суд отменить решение ВАСУ и отправить эти дела на повторное рассмотрение в суд низшей инстанции. И.ВАННИКОВА уточнила, что этот иск представитель экс-Президента направил в ВСУ вчера, 31 августа.

Как сообщал УНИАН, 2 августа ВАСУ оставил в силе постановление Донецкого апелляционного административного суда от 21 апреля 2010 года о незаконности Указа Президента Украины "О присвоении Роману Шухевичу звания Герой Украины" (от 12 октября 2007 года №965/2007).

Также ВАСУ оставил в силе постановление Донецкого окружного административного суда от 2 апреля 2010 года и постановление Донецкого апелляционного административного суда от 23 июня 2010 года о признании незаконным и отмене Указа Президента Украины №46/2010 от 20 января 2010 года "О присвоении Степану Бандере звания Герой Украины".