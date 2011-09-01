Литвин комментирует показания Пукача: нужно просто жить и терпеть

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН назвал «бредом» показания бывшего генерала милиции Алексея ПУКАЧА в Печерском райсуде Киеве о заказчиках убийства журналиста Георгия Гонгадзе в 2000 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал на пресс-конференции в Новоград-Волынском, комментируя по просьбе журналистов показания бывшего генерала милиции А.ПУКАЧА о том, что заказчиками убийства Г.Гонгадзе были экс-Президент Леонид КУЧМА, покойный глава МВД Юрий Кравченко и в то время глава Администрации Президента В.ЛИТВИН.

По словам В.ЛИТВИНА, он не считает нужным «комментировать бред людей, которые заявляют о своей очередной мессианской роли».

По мнению В.ЛИТВИНА, в этом сейчас нет никакой необходимости.

«В этом я не вижу необходимости, потому что, как говорил один мудрый человек, есть две жизни – та, которой живет собственно тот или иной гражданин, и та жизнь, которую ему приписывают или выдумывают. Поверьте, эта тема в отношении ПУКАЧА не имеет никаких оснований для звучания, и комментировать мне что-то, и говорить, что это неприятный вопрос, я не вижу никакой необходимости, и не вижу для этого никакого основания. Нужно просто жить и терпеть», - сказал председатель ВР.

Он также сказал, что будет ходить на заседания суда по рассмотрению дела в отношении А.ПУКАЧА, которого обвиняют в убийстве Г.Гонгадзе, если его туда будут вызывать.

«Я думаю, что это - в упомянутом контексте относительно ПУКАЧА - вообще странная постановка вопроса, и если меня будут вызывать в суд, то буду точно туда ходить, точно так же, как я соответствующие показания давал Генпрокуратуре, и ко мне вопросов соответствующих по этому поводу не возникало», - сказал В.ЛИТВИН.

Председатель ВР также напомнил журналистам, что «периодически его пытаются скомпрометировать, и, образно говоря, прибить к земле».

В тоже время, В.ЛИТВИН считает, что заявлениями о заказчиках убийства Г.Гонгадзе А.ПУКАЧ пытается себя защитить. «Я думаю, относительно А.ПУКАЧА, что это просто такая его линия защиты», - сказал спикер парламента.

Как сообщал УНИАН, представитель интересов в суде вдовы журналиста Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО заявила, что А.ПУКАЧ на заседании Печерского суда во вторник, 30 августа, назвал те же фамилии заказчиков убийства Г.Гонгадзе, которые называл в ходе досудебного следствия, в частности, Л.КУЧМЫ, Ю.Кравченко и В.ЛИТВИНА.

Кроме того, по ее словам, А.ПУКАЧ заявил, что, убив Г.Гонгадзе, он спас Украину от конституционного переворота.