Милиция просит нардепов убрать три агитпалатки с Крещатика

Работники милиции просят народных депутатов от фракции "БЮТ-Батьківщина" убрать три агитационные палатки, установленные сегодня утром на противоположной от Печерского суда стороне Крещатика.

Как сообщил в интервью журналистам народный депутат Сергей ПАШИНСКИЙ, парламентарии в письменном виде известили Киевскую городскую государственную администрацию об установлении сегодня этих палаток. В то же время С.ПАШИНСКИЙ отметил, что официального разрешения на это не было. Однако, по его убеждению, этих документов не нужно получать, поскольку палатки одновременно являются общественными приемными народных депутатов Виктора ОЛИЙНЫКА, Андрея СЕНЧЕНКО и Всеволода БОРОДИНА.

С.ПАШИНСКИЙ при этом заверил, что сегодня вечером агитпалатки будут свернуты.