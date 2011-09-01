Ющенко съезжает с государственной дачи

Третий президент Украины Виктор Ющенко вместе с семьей переезжает из государственной дачи в Конча-Заспе в новый дом, рассказала его жена Екатерина Ющенко в интервью "Завтрак с 1+1".

"Мы сейчас переезжаем в новый дом, и там очень много работы. Я, понятно, оставляю мужчине все по техническим вопросам, по надвору. А все по дизайну, по кухни, то я пытаюсь сама решить", - созналась госпожа Екатерина.

По ее словам, они переезжают "немножко с опозданием".

"По некоторым причинам, включая пожар и другие причины, немножко опоздали, но не можем дождаться, когда переедем в свой дом", - рассказала Екатерина Ющенко.

Напомним, после того, как Ющенко оставил должность президента в 2010 году он остался жить в государственной резиденции в Конча-Заспе. Как заявляла его пресс-секретарь Ирина Ванникова, он будет жить там до тех пор, пока его собственный дом в Новых Безрадичах "проходит необходимую реконструкцию".

Весной в 2010 году в доме Ющенко в Новых Безрадичах произошел пожар - загорелась часть кровли. По словам пожарных, инцидент произошел из-за неосторожности рабочих, которые делали в доме ремонт.

ТСН