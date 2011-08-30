Яценюк: ЕС должен требовать прекращения репрессий в Украине

Лидер партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что Европейский Союз после подписания соглашения о политической ассоциации Украины и ЕС перед его ратификацией должен выдвинуть в адрес действующей власти Украины требование о прекращении политических репрессий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЯЦЕНЮК заявил сегодня журналистам после встречи представителей Комитета сопротивления диктатуре с дипломатами, аккредитованными в Украине от стран Европейского Союза.

«Мы выступили с позиции о необходимости подписания соглашения о политической ассоциации и зоне свободной торговли с нашими европейскими партнерами. Мы считаем, что перед процедурой ратификации должны быть выставлены четкие требования о прекращении политических преследований и проведении реальной независимой судебной реформы. Это основные выводы», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

По его мнению, сейчас самый главный вопрос - проведение парламентской кампании 2012 года.

«В Украине должна быть проведена честная, открытая и демократическая парламентская кампания. Это то, что обеспечит, в первую очередь, в парламенте преимущество демократического большинства, не подконтрольного Президенту ЯНУКОВИЧУ, это то, что даст возможность провести честный и непредвзятый суд и даст возможность Украине действительно интегрироваться в Европейский Союз», - убежден он.

В свою очередь, заместитель председателя партии «Батьківщина» Григорий НЕМЫРЯ заметил, что парламентские выборы не могут быть признаны демократическими, если в них не будет участвовать лидер крупнейшей оппозиционной силы. «Будущие парламентские выборы не могут и не будут считаться справедливыми, честными и соответствующими европейским стандартам в случае, если в них не будет принимать участия лидер крупнейшей оппозиционной партии. Это впечатление от этой дискуссии», - добавил он.

«Для дипломатического корпуса этот очень важный источник информации и оценки, которые дают оппозиционные силы. Потому что дипломатический корпус хорошо знает позицию, которую выражает власть через разные источники, но какую оценку дает оппозиция - не всегда дипломатический корпус имеет. Поэтому такие встречи помогают дипломатам лучше понять происходящие процессы, особенно через оценку представителей оппозиции», - подчеркнул лидер Народного Руха Украины Борис ТАРАСЮК.

Первый заместитель председателя партии «Батьківщина» Александр ТУРЧИНОВ сообщил, что европейские дипломаты обеспокоены отсутствием реакции действующей власти Украины на рекомендации стран Евросоюза.

«Представители Европейского Союза обеспокоены теми процессами и тенденциями, которые происходят в Украине, и главное - они обеспокоены тем, что нет реакции на многие вопросы, которые ставятся перед действующим руководством Украины, и на эти вопросы пока еще не поступило никакого-то внятного ответа», - отметил А.ТУРЧИНОВ.