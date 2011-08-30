Милиция освободила двух участников акции оппозиции 24 августа

Милиция освободила двух участников акции оппозиции в Киеве 24 августа, которые были задержаны 26 августа по подозрению в совершении хулиганских действий.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в городе Киеве, киевлянин и житель Днепропетровской области, в возрасте около 30 лет, были задержаны для дачи объяснений относительно их действий 24 августа в порядке ст.115 УПК (задержание следователем подозреваемого в совершении преступления).

В то же время в ЦОС отметили, что задержанным предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Обоим избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Как отмечается в сообщении, "учитывая то, что грубое нарушение общественного порядка происходило по мотивам явного неуважения к обществу (некорректные лозунги, призывы к невыполнению требований суда и т.п.) и было связано с сопротивлением представителям власти, которые исполняли обязанности по охране общественного порядка, согласно вышеуказанной статье активисты могут быть лишены свободы на срок от 2 до 5 лет".