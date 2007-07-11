Богатырева открестилась от заявления по поводу Азарова

Пресс-служба депутатской фракции Партии регионов опровергает публикацию информационного портала proUA.com, в котором содержался якобы комментарий Р.В. Богатыревой по поводу Закона о госзакупках.

В своем заявлении по поводу появившейся информации Раиса Богатырева отметила: «Вызывает возмущение тот факт, что многие Интернет-издания позволяют себе опубликовывать недостоверную и непроверенную информацию. Что касается сути самой информации, хочу акцентировать внимание и редакции, и читателей на том, что я не комментировала ситуацию, связанную с данным Законом, и тем более, не давала никаких распоряжений относительно размещения какого-либо материала по данной теме. В связи с этим, никакой ответственности по данному заявлению ни я, ни моя пресс-служба не несут».