Богатырева намекнула Азарову, чтобы не зарывался

Почетный президент Тендерной палаты Украины Раиса Богатырева заявила, что закон Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства» не был официально обнародован, а следовательно не вступил и не вступит в силу.

Как сообщает «proUA» со ссылкой на пресс-службу Тендерной палаты Украины, она также выразила недовольство комментариями первого вице-премьера , министра финансов Николая Азарова относительно этого закона.

«Хотелось бы напомнить Николаю Яновичу, что именно коалиция, координатором которой я, кстати, есть, назначила его на занимаемую им должность. Мы должны работать над усовершенствованием законодательства в сфере государственных закупок, однако уже в будущем парламенте, а не устраивать непонятные игры вокруг опубликования Закона. Данный Закон не был официально обнародован, а следовательно не вступил и не вступит в силу. Этот факт признают все», - отметила координатор большинства в парламенте.

Комментируя вопрос относительно законности опубликования Закона за подписью Председателя Верховной Рады Александра Мороза, она отметила, что неплохо было бы отдельным высокопоставленным должностным лицам иногда внимательно читать Конституцию, тогда такие бы вопросы не возникали.

«Каждый законопослушный гражданин Украины обязан выполнять Конституцию и постановление суда, тем более, человек, который носит высокое звание, - Председатель Верховной Рады Украины», - добавила Почетный президент.

Также Богатырева, как народный депутат и Почетный президент Тендерной палаты Украины, сообщила, что она против выведения государственных предприятий из-под действия Закона, поскольку это приведет к значительным разворовываниям государственных средств. И это утверждение она готова отстаивать в стенах парламента.

При этом, Богатыреву удивил тот факт, что Закон, опубликованный с целью ознакомления общественности, размещен в официальных государственных изданиях (газета «Голос Украины» и «Урядовый курьер»), которые читают преимущественно чиновники. Однако, отметила она, данный документ почему-то не опубликовали в общечитаемой прессе, чтобы с ним действительно могли ознакомиться широкие слои населения.

Как сообщалось, Председатель Верховной Рады Александр Мороз заявил, что Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства», принятый Верховной Радой 19 июня в 2007 г., не обнародован официально, а опубликованы фотокопии данного закона в газетах «Голос Украины» и «Урядовый курьер».