В Симферополе опечатали помещение, где находится приемная Грача

Представители Отдела Государственной исполнительной службы сегодня опечатали помещения здания в центре Симферополе, где находится общественная приемная народного депутата Украины Леонида ГРАЧА (внефракционный) и офис возглавляемой им Коммунистической партии рабочих и селян.

Представители исполнительной службы в присутствии работников милиции срезали замок, после чего опечатали помещения. Возле здания собралась группа сторонников Л.ГРАЧА, которые заявили о незаконности действий сотрудников ОГИСа.

Видео с места события размещено на сайте КПСС.

Здание, где находится офис Л.ГРАЧА, «Дом Стамболи» - памятник истории архитектуры и градостроительства.

Помещения арендовались у Республиканского комитета по охране культурного наследия. Ведомство весной расторгло договор, а Центральный райсуд Симферополя летом обязал Л.ГРАЧА освободить помещения.

Среди причин подачи иска на расторжение договора аренды в Рескомитете называют низкий размер арендной платы.

По данным крымских СМИ, Л.ГРАЧ занимает помещения с конца 1999 года - еще со времен руководства крымским рескомом Коммунистической партии Украины.

Президиум центрального комитета Компартии в декабре 2010 года исключил Л.ГРАЧА, который руководил рескомом с сентября 1993 года, из партии и ее фракции в украинском парламенте. С конца февраля 2011 года Л.ГРАЧ возглавляет Компартию рабочих и селян.