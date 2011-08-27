Euronews предупреждают, что их украинская версия заангажирована

В Комитете Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации заявляют о недопустимости политической пропаганды в недавно созданной украинской версии Euronews.

Об этом говорится в Открытом письме к SOCEMIE/EuroNews о запуске украинской версии EuroNews, который подписали председатель этого парламентского комитета Андрей ШЕВЧЕНКО и двое членов - Александр АБДУЛЛИН и Виктор УКОЛОВ.

Авторы письма, текст которого передан УНИАН, поздравили производителя Euronews с запуском украинской версии телеканала и одновременно выразили серьезную тревогу за редакционную независимость этого нового проекта.

В частности, как говорится в письме, «уже первый день работы украинской версии в эфире вызвал скандал: освещение событий 24 августа, в день 20-летия независимости Украины, в украинской версии выглядело политически ангажированным в интересах власти».

По словам народных депутатов, сравнение текстов английской и украинской версий удостоверяет политический окрас украинской версии. Так, украинская редакция обошла вниманием политический судебный процесс над лидером оппозиции Юлией ТИМОШЕНКО и ее арест. Редакция существенно занизила число участников акций протеста против Президента Виктора ЯНУКОВИЧА. Также редакция скрыла факт запрета властями мирных собраний граждан в Киеве и других городах Украины в День независимости, констатируется в Открытом письме.

Как подчеркивают члены Комитета свободы слова, для украинских зрителей очевидно, что Национальная телекомпания Украины, которая сформировала украинскую редакцию Euronews, жестко контролируется в информационной политике командой Президента В.ЯНУКОВИЧА. Согласно многочисленным мониторингам и оценкам международных журналистских организаций (в частности, "Репортеров без границ"), новости государственного телеканала является заангажированными в интересах власти и искажают освещение политических тем, отмечается в письме.

В связи с этим народные депутаты считают неприемлемым, чтобы «эта позорная практика была перенесена с государственного телевидения Украины на украинскую версию Euronews. Недопустимо, чтобы за деньги налогоплательщиков из Украины и под прикрытием почитаемого во всем мире бренда Euronews работал пропагандистский канал, который не соответствует журналистским стандартам».

Поэтому авторы письма призывают SOCEMIE как производителя Euronews «предупредить Ваших украинских партнеров о недопустимости политической пропаганды в только образованной украинской версии Euronews».

Также депутаты из Комитета свободы слова призывают SOCEMIE рассмотреть возможность замены руководства украинской редакции Euronews на такое, которое сможет гарантировать редакционную независимость продукта, а также привлечь представителей украинской журналистского сообщества, гражданского общества для дальнейшей оценки качества украинской версии.

«Для нас как для членов Комитета свободы слова Ваша реакция будет одним из факторов при подтверждении бюджетного финансирования Национальной телекомпании Украины в следующем году», - говорится в письме.