Анну Герман обвиняют в провокации

Председатель Центрисполкома политической партии «Наша Украина» Сергей БОНДАРЧУК называет провокацией заявления советника Президента Украины Анны ГЕРМАН о том, что якобы представители оппозиции часто посещают Администрацию главы государства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Нашей Украины».

«Это обычная политическая провокация относительно всех политических сил, которые входят в Комитет сопротивления диктатуре. Очевидно, несмотря на внешнюю браваду и показательные судилища, власть в действительности боится возможного объединения оппозиции и делает неловкие попытки поссорить и дискредитировать политиков, которые противостоят нынешней власти. Думаю, что ближе к выборам будет все больше таких провокаций», - сказал С.БОНДАРЧУК.

По его мнению, А.ГЕРМАН просто выдает желаемое за действительное.

«Возможно, она действительно хотела бы поговорить и с ТЯГНИБОКОМ, и с ЯЦЕНЮКОМ, и с другими представителями оппозиции. Ведь в Администрации у нее может наблюдаться явный дефицит интеллектуального общения. Но на данном этапе лидерам оппозиции просто нет смысла вести какие-то разговоры с представителями Банковой, которая пока не готова к открытому диалогу. Это касается и принципиального ГРИЦЕНКО, и ТЯГНИБОКА, чья идеология явно несовместима с позицией Банковой, и перспективного и популярного политика ЯЦЕНЮКА», - отметил политик. При этом С.БОНДАРЧУК сообщил, что он лично уже больше года – с момента своего освобождения от должности руководителя «Укрспецэкспорта» – не переступал порог канцелярии Президента.

Как сообщалось, 24 августа в эфире «5 канала» А.ГЕРМАН заявила: "Юлия ТИМОШЕНКО... не признает этого Президента, она не хочет к нам идти на диалог. Все другие кандидаты, которые были кандидатом, все лидеры оппозиции очень часто бывают в Администрации Президента. Я заявляю об этом с абсолютной ответственностью».