Единомышленники "васильковских террористов" обвиняют СБУ

В Харькове перед зданием областного управления Службы безопасности Украины члены организации «Патриот Украины» провели пикет с требованием «прекратить репрессии» против ее активистов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской областной организации Всеукраинской общественной организации «Патриот Украины», акция протеста состоялась перед главным входом в облуправление СБУ по улице Мироносицкой.

По данным пресс-службы, в мероприятии приняли участие около 70 человек. Активисты требовали освободить из-под стражи членов организации «Патриот Украины» из города Василькова, которых обвиняют в подготовке теракта, «выяснить и наказать заказчиков репрессий против патриотов Украины», а также требовали от СБУ извинений за «откровенно клеветнические в адрес организации обвинения в подготовке теракта, хранении детского порно и т. п.».

В организации заявили, что в случае невыполнения их требований, председатель Службы безопасности Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ будет считаться «заказчиком репрессий против «Патриота Украины» и акции протеста будут продолжены.

«В случае невыполнения наших требований, мы продолжим акции протеста, только более многочисленные, более масштабные», - отметили в пресс-службе организации.

По данным начальника Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области Ларисы ВОЛКОВОЙ, в акции организации «Патриот Украины» приняли участие около 30 человек. Во время акции протеста активисты организации допустили нарушение требований ее проведения – поджигали и бросали дымовые шашки. За это в отношении организатора мероприятия был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 185 п. 1 КоАП (нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций).

Пресс-служба Управления СБУ Украины в Харьковской области ситуацию не комментирует.

Как сообщал УНИАН, 22 августа СБУ обнародовала информацию о том, что в Василькове Киевской области сотрудники спецслужбы задержали трех участников организованной преступной группы, которые намеревались совершить взрыв во время празднования Дня Независимости Украины.

Впоследствии Социал-национальная ассамблея (СНА) и организация “Патриот Украины” сообщили о задержании своих представителей. В организациях отвергли обвинения в намерении совершить теракт.

На сайте СНА сообщалось, что 23 августа были задержаны активисты Васильковской организации Алексей ЧЕРНЕГА, повторно был задержан Владимир ШПАРА.

Позже были задержаны активисты СНА, депутаты Васильковского горсовета Игорь МОСИЙЧУК и Сергей БЕВЗ, а также Виталий ЗАТЕЛЕПА, Максим БОЙКО и Юрий БОНДАРЕНКО.

24 августа по материалам СБУ Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении двух депутатов Васильковского городского совета по признакам приготовления к совершению террористического акта, изготовления и хранения с целью распространения материалов с призывами к совершению террористических актов и незаконного хранения взрывчатых веществ и боеприпасов.