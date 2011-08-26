Суд в 12-й раз отказался отпустить Тимошенко
17:18, 26 августа 2011Политика
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Киреев говорит, оснований недостаточно
Печерский районный суд г. Киева снова отказал защите экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в удовлетворении ходатайства об освобождении из-под стражи.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение зачитал судья Родион КИРЕЕВ.
Соответствующий отказ является уже двенадцатым.
В своем решении Р.КИРЕЕВ отметил, что защита Ю.ТИМОШЕНКО не привела достаточного количества оснований для изменения меры пресечения.
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