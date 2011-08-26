Суд в 12-й раз отказался отпустить Тимошенко

Печерский районный суд г. Киева снова отказал защите экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в удовлетворении ходатайства об освобождении из-под стражи.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение зачитал судья Родион КИРЕЕВ.

Соответствующий отказ является уже двенадцатым.

В своем решении Р.КИРЕЕВ отметил, что защита Ю.ТИМОШЕНКО не привела достаточного количества оснований для изменения меры пресечения.