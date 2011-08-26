Янукович рассказал шахтерам, что нужно наращивать объемы добычи угля

Государство будет уделять приоритетное внимание возрождению и развитию угольной отрасли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил в своей речи в Донецке на Всеукраинском торжественном собрании, посвященном Дню шахтера.

Президент Украины напомнил, что Программой экономических реформ предусмотрена глубокая модернизация угольной отрасли. Среди приоритетных задач: либерализация рынка энергетического угля; совершенствование механизма государственной поддержки; техническое переоснащение шахт с целью качественного повышения уровня безопасности и увеличения уровня добычи угля и т.п.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что в прошлом году, несмотря на экономический кризис, в отрасль было направлено на 20% больше средств, чем в 2009. В текущем году финансирование угольной отрасли увеличено еще на 20% и планируется, что в следующем году эта цифра также будет не меньше, отметил Президент.

«Особенно важно, что средства вкладываются не только в текущее потребление, но и в модернизацию и реконструкцию действующих шахт, а также завершение строительства новых», – подчеркнул Президент Украины.

По словам главы государства, ко Дню шахтера на предприятии «Львовуголь» введут в строй два новых больших объекта. «Это серьезная наработка на будущее и основа дальнейшего роста добычи», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По убеждению Президента, ежегодно необходимо наращивать объемы добычи угля не менее чем на 10%.

«Создание конкурентоспособности реформированной угольной отрасли позволит нам решить ряд стратегических задач. Модернизация технологий добычи даст реальный шанс обеспечить промышленность и население доступным углем по нормальным ценам, – убежден глава государства. – Мы также создадим возможности для использования угля как выгодной и, главное, доступной альтернативы другим, дорогим видам топлива там, где это целесообразно и возможно».

По мнению В.ЯНУКОВИЧА, развитие рынка угля и расширение масштабов его использования в энергетике, промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве позволят снизить зависимость страны от импортных энергоносителей.

«Это также позволит улучшить экономику многих производств и снизить себестоимость украинской продукции как на внешнем, так и внутреннем рынках», – сказал Президент Украины.

Глава государства подчеркнул: модернизация угольной отрасли и новые технологии позволят Украине с максимальной выгодой использовать дополнительный энергетический ресурс – газ метан.

«По имеющимся оценкам, в угольных пластах Украины запасы этого газа оцениваются в около 12 триллионов кубометров, а это – 4–8% имеющихся мировых запасов этого энергоносителя. Развитие его добычи – это повышение безопасности труда шахтеров, сотни новых рабочих мест в угольных регионах, освоение современных технологий и, что очень важно – укрепление энергетической безопасности страны», – заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Президент также отметил, что государство уделяет значительное внимание вопросу привлечения инвестиций не только в угольные предприятия, но и в инфраструктуру шахтерских городов.

«Мы работаем на долгосрочную перспективу и уверены, что стратегическое значение угольной отрасли для нашей страны остается неизменным», – сказал Президент Украины.