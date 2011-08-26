Налоговая милиция проводит обыск в здании ФПУ

Сотрудники налоговой милиции проводят обыск в здании Федерации профсоюзов Украины.

Об этом УНИАН сообщил заместитель председателя ФПУ Григорий ОСОВЫЙ.

"Налоговая милиция пришла с обысками, блокировала 3-й, 4-й и 5-й этажи. Никого не выпускают, ходят по кабинетам, проводят обыски, перебирают бумаги, что-то ищут", - сказал Г.ОСОВЫЙ.

По его словам, налоговики ищут документы, связанные с отчуждением собственности ФПУ.

"Наши юристы с ними разбирались - они говорят, что им нужны документы, связанные якобы с отчуждением какого-то туристического объекта в Херсонской области", - сказал Г.ОСОВЫЙ.

По его словам глава ФПУ, народный депутат от Партии регионов Василий ХАРА сейчас находится в здании федерации.

"Он на месте. Дал интервью телеканалу о том, что это незаконное и грубое вмешательство в деятельность профсоюзов как автономных независимых государственных органов с нарушением всех процессуальных правил, норм", - сообщил Г.ОСОВЫЙ.

По его словам, В.ХАРА "дал очень резкую оценку этому вторжению, тем более, что парализована работа аппарата федерации".

Как сообщал УНИАН, ФПУ ранее заявляла о безосновательном и противоправном вмешательстве Государственной налоговой инспекции Украины в уставную деятельность профсоюзов.

Так, 18 августа 2011 года, представители налоговой инспекции в Печерском районе г. Киева пытались провести документальную проверку деятельности федерации. Однако постановление о возбуждении уголовного дела, на основании которого налоговиками инициировано проведение проверки, ФПУ обжаловала в Печерском районном суде Киева. Федерация считает, что налоговая действует незаконно.

Ранее прокуратура Киева возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц Федерации профсоюзов Украины по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.2 ст.366 (служебный подлог) и ч.2 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)) Уголовного кодекса Украины.

Согласно постановлению старшего следователя по особо важным делам следственного отдела налоговой милиции Киева организовано проведение внеплановой документальной выездной проверки Федерации профессиональных союзов Украины по вопросам соблюдения требований налогового и другого законодательства за период с 1 января 2009 года по 31 декабря 2010 года.

В то же время, сообщили в ГНА, по фактическому адресу и.о. председателя правления и главный бухгалтер Федерации профсоюзов отказали работникам ГНИ в Печерском районе г. Киева в допуске к проведению внеплановой документальной выездной проверки (ст. 81.1 Налогового кодекса Украины). По состоянию на 19 августа 2011 года продолжаются следственные мероприятия, сообщили в налоговой.