Суд по делу Корнийчука перешел к допросу экспертов

По уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего первого заместителя министра юстиции Евгения КОРНИЙЧУКА Печерский районный суд завершил допрос свидетелей и перешел к стадии допроса экспертов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сегодня по завершении очередного судебного заседания заявил адвокат Е.КОРНИЙЧУКА Игорь ФОМИН.

«Сегодня фактически был завершен допрос свидетелей, и был начат допрос эксперта, который пришел к выводам о том, что есть нарушения в действиях, скорее, «Нафтогаза», чем Е.КОРНИЙЧУКА», - сказал адвокат. По его убеждению, полученные в результате допроса свидетелей данные свидетельствуют о том, что ни одна из юридических фирм, вызванных в суд, чтобы доказать, что юридические услуги «Нафтогазу» предоставлялись с нарушением закона и заведомо по завышенной цене, таких показаний не дала, и «теория прокуратуры, с нашей точки зрения, подтверждения в суде не нашла».

В то же время И.ФОМИН проинформировал, что сейчас в судебном процессе объявлен перерыв до 16.30 19 сентября, поскольку председательствующая в судебном заседании судья Оксана ЦАРЕВИЧ принимает участие в рассмотрении других дел.

Как сообщал УНИАН, уголовное дело в отношении Е.КОРНИЙЧУКА Генпрокуратура возбудила 22 декабря 2010 года по части 3 статьи 365 Уголовного кодекса (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия). Бывшему первому заместителю руководителя Минюста выдвинуто обвинение в злоупотреблении служебным положением при проведении госзакупок.