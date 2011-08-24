Оппозиция обвиняет власть в попытке спровоцировать кровопролитие в Киеве

Комитет сопротивления диктатуре заявляет, что власть пыталась спровоцировать кровопролитие сегодня во время акции сторонников оппозиции в Киеве.

Об этом идет речь в заявлении Комитета сопротивления диктатуре, текст которого передан УНИАН пресс-службой партии «Батьківщина».

"В рамках абсолютно мирного празднования 20-й годовщины Независимости Украины объединенной оппозицией состоялось шествие по улице Владимирской, которая не была запрещена ни одним судом. 15-тысячная колонна натолкнулась на кордон вооруженной милиции и щиты спецназа, целью которых было лишь одно - спровоцировать драки и кровопролитие", - говорится в заявлении.

"Это абсурдно и абсолютно позорно: в День Независимости Украины власть демонстрирует животный страх перед собственными гражданами, закрывает центр столицы Украины железными щитами и использует против собственных граждан слезоточивый газ", - отмечает Комитет сопротивления диктатуре.

В оппозиции убеждены, что такое поведение власти означает только одно: режим боится и не понимает свою страну и своих граждан.

"Только взвешенность и синхронные действия руководителей оппозиционных партий, взявших на себя ответственность за жизнь людей, которые вышли отпраздновать государственный праздник, позволили избежать кровопролития на улицах Киева", - подчеркивается в заявлении.

"Сценарий антиукраинской, антинародной власти - в День Независимости Украины пролить кровь сограждан - не реализовался", - подчеркнули оппозиционеры.

"Мы не позволим, чтобы страной руководила шайка, которая так относится к украинцам. Мы сделаем все, чтобы в достойной стране была достойная власть!", - отмечают в Комитете сопротивления диктатуре.

Как сообщал УНИАН, невзирая на запрещение суда проводить акции оппозиции в любых местах, кроме парка Шевченко, участники митинга по случаю Дня Независимости Украины планировали идти колонной к Администрации Президента, чтобы передать главе государства Виктору ЯНУКОВИЧУ резолюцию, которую они утвердили.

Однако бойцы спецподразделения милиции «Беркут» перегородили улицу Владимирскую, чтобы не допустить проход колонны к Администрации Президента. Также улица перекрыта автозаками и автобусами с «беркутовцами».

Участникам митинга не удалось пройти через кордон милиции, и они начали расходиться.

После этого организаторы шествия призвали людей небольшими группами по разным улицам проходить на Майдан Незалежности, где в 17.00 планировалось продолжение митинга.