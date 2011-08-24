Бютовец отказался принимать награду от Януковича

Народный депутат от БЮТ Сергей МИЩЕНКО отказывается от государственной награды, которой он удостоен от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом он сказал в комментарии УНИАН.

По словам С.МИЩЕНКО, он от журналистов с удивлением узнал, что указом Президента ему сегодня присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Украины».

С.МИЩЕНКО не исключает, что это было сделано для того, чтобы внести раздор и подозрения в оппозиционные ряды.

«Я не могу принять это высокое звание потому, что то, что делается в Печерском суде, это не правовое государство, это правовой нигилизм», - сказал депутат, добавив, что не может также принять награду от власти, которая сегодня использует некоторых юристов для политических репрессий.