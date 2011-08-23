Януковича «поздравили» законопроектом об импичменте

Лидер партии «Фронт Змін», народный депутат Арсений ЯЦЕНЮК внес в Верховную Раду проект Закона «О порядке импичмента Президента Украины».

Законопроект зарегистрирован в парламенте сегодня, 23 августа под № 9066, сообщили в пресс-службе партии «Фронт Змін».

«На протяжении всей украинской независимости президенты Украины, которые избирались народом, были над этим народом, а не вместе с этим народом. Институт Президента превратился в институт благ, привилегий, денег, коррупции, а не ответственности, тяжелого и самоотверженного труда для Украины и украинцев. Народ должен наконец получить механизм контроля над президентом», - заявил А.ЯЦЕНЮК, объясняя необходимость принятия закона об импичменте.

Он отметил, что «закон о порядке импичмента – это путь к тому, как заставить каждого Президента делать то, что он обещал перед выборами, и думать не о себе и своем окружении, а об Украине и ее будущем».

Законопроект предусматривает, что инициировать начало процедуры импичмента Президента может 1/5 конституционного состава парламента (90 народных депутатов), обосновав такую необходимость в письменном представлении. Дальнейшая процедура будет требовать 226 голосов, как это и предусмотрено Конституцией.

Документ определяет порядок деятельности специальной временной следственной комиссии по импичменту Президента, правовой статус специального прокурора, специальных следователей, председателя, заместителя председателя, секретаря и других членов специальной временной следственной комиссии, задействованных в процедуре импичмента.

В законопроекте предлагается обеспечить открытость и гласность процесса импичмента Президента. Специальная временная следственная комиссия проводит свою работу в форме открытых заседаний, а соответствующие решения принимаются народными депутатами открытым поименным голосованием.

А.ЯЦЕНЮК напомнил, что статья 111 Конституции Украины предусматривает, что Президент может быть снят с поста Верховной Радой в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или другого преступления. Статья 111 Уголовного кодекса определяет понятие «государственная измена» как «преднамеренно совершенное гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины».

Как отметил А.ЯЦЕНЮК, действия Президента Виктора ЯНУКОВИЧА за полтора года привели к «отказу Украины от самостоятельной политики безопасности и объявлению внеблокового статуса, неконституционному продлению пребывания на территории Автономной Республики Крым иностранной военной базы - Черноморского флота Российской Федерации; узурпации власти через решение Конституционного суда о возвращения к старой Конституции без воли народа Украины, неконституционному формированию коалиции в Верховной Раде в 2010 году; продлению срока полномочий Верховной Рады; уголовным преследованиям лидеров оппозиции и инакомыслящих».

«Не является ли это прямым вредом суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины?» - спросил А.ЯЦЕНЮК.

В объяснительной записке к законопроекту отмечается, что Конституция Украины определяет правовые принципы снятия Президента Украины с поста в порядке импичмента. Для детализации и уточнения этих положений 15 января 2009 года был принят Закон «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины». 10 сентября 2009 года Конституционный Суд Украины признал этот закон неконституционным, таким образом он утратил действие.

Как говорится в сообщении, из-за этого решения КС фактически «парализованы» также положения Регламента Верховной Рады, которые определяют порядок досрочного прекращения полномочий Президента Украины в порядке импичмента, следовательно, по действующему законодательству, практическая реализация импичмента маловероятна и может быть признана незаконной.

Таким образом, принятие единого нормативно-правового акта имеет целью устранить отмеченные коллизии и пробелы, а также унифицировать положения действующего законодательства, которые определяют порядок снятия Президента Украины с поста в порядке импичмента, отмечается в сообщении пресс-службы партии «Фронт Змін».