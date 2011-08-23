Жена Черновецкого поведала, зачем затеяла развод

Супруга мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО Алина АЙВАЗОВА называет причиной заявления о разводе желание поднять рейтинг мужа.

Об этом она сообщила в интервью «Сегодня».

Отвечая на вопрос, почему она подала на развод, А.АЙВАЗОВА сказала: «Мне звонили и рассказывали, что у него есть молодая красивая женщина, с которой он ездит отдыхать. Я считаю, что и я красивая, как и любая женщина, которая следит за собой. Но я восточная женщина, и я ревнива, как и все жены, которые любят своих мужей. И я не могу спокойно реагировать, когда мой муж посылает открытки, и не только своим бабушкам, а девушкам. Думаю, женщины меня поймут. Я подала иск, чтобы привлечь внимание публики и поднять рейтинг своего мужа. Но самое главное, я хочу поднять рейтинг всех женщин».

На вопрос, просил ли ее Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отозвать заявление, А.АЙВАЗОВА сказала: «Леня мне позвонил и лишь сказал, что очень меня любит. Он очень все это время волновался, как и наши дети, когда узнали об иске. Говорят: «Мама, ну ты можешь успокоиться?». А я им говорю: «Ну как я могу успокоиться, если ваш папа все время пишет письма каким-то женщинам, кому-то помогает?». Я же тоже живая женщина. Дети в итоге нас и помирили. Меня многое связывает с Леней, и не только семья. Мы друзья и всегда ими останемся, партнеры».