Герман признала, что говорит много лишнего

Советник Президента Украины по гуманитарным вопросам Анна ГЕРМАН признает, что иногда говорит много лишнего как для чиновника.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции.

«Я очень часто забываю, что я у власти, и начинаю слишком много говорить такого, чего человеку из аппарата не нужно говорить. Но такова жизнь, такова моя суть», - сказала А.ГЕРМАН.

Она отметила, что и в дальнейшем в своих выступлениях будет ломать стереотипы чиновников и говорить то, о чем думает.

«Пока смогу. А как только не смогу - то незачем там сидеть», - подчеркнула А.ГЕРМАН.