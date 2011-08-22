Герман признала, что говорит много лишнего
18:44, 22 августа 2011Политика
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"Забываю, что я у власти, и..."
Советник Президента Украины по гуманитарным вопросам Анна ГЕРМАН признает, что иногда говорит много лишнего как для чиновника.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции.
«Я очень часто забываю, что я у власти, и начинаю слишком много говорить такого, чего человеку из аппарата не нужно говорить. Но такова жизнь, такова моя суть», - сказала А.ГЕРМАН.
Она отметила, что и в дальнейшем в своих выступлениях будет ломать стереотипы чиновников и говорить то, о чем думает.
«Пока смогу. А как только не смогу - то незачем там сидеть», - подчеркнула А.ГЕРМАН.
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