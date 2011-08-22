На День Независимости террористы хотели взорвать бомбу в Киеве?

Сегодня, 22 августа, в г. Васильков Киевской области сотрудники СБУ задержали трех участников организованной преступной группировки, которые намеревались совершить взрыв во время празднования Дня Независимости.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, во время обыска помещения, которое злоумышленники арендовали вблизи центральной площади, выявлено самодельное взрывное устройство (СВУ), наполненное элементами поражения разного размера (гвозди, гайки и пр.).

По предварительному заключению экспертной службы, в случае взрыва СВУ радиус поражения может превышать сто метров, что повлекло бы человеческие жертвы и значительные материальные убытки.

По данным следствия, злоумышленники планировали совершить взрыв 24 августа в Киеве или в пригороде во время празднования Дня Независимости Украины.

Кроме взрывчатки в помещении найдено также около 100 экземпляров листовок с призывами экстремистского характера.

В настоящее время продолжаются соответствующие процессуальные действия, по результатам которых будет возбуждено уголовное дело.