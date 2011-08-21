Литвин: старые запасы исчерпаны

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН убежден, что власть, общество и политики должны обеспечить Украине дальнейшее развитие на ее собственной основе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в поселке Красноармейск Житомирской области.

По словам В.ЛИТВИНА, в политическом и экономическом плане «мы сегодня все еще живем по инерции, выбрав до конца все, что было наработано предыдущими поколениями».

Он отметил, что сегодня необходимо обеспечить развитие Украины как независимого государства на его собственной основе.

По мнению В.ЛИТВИНА, «развитие Украины как независимого государства на базе предыдущих наработок завершилось».

В.ЛИТВИН подчеркнул, что работа в этом направлении "очень неблагодарна", поскольку определенные политические силы обещают украинцам счастливое будущее без упорного труда и приложения усилий в направлении развития страны.